Согласно тексту документа, до 31 декабря 2021 года будут продлены льготные ставки ввозного налога согласно существующему Таможенному тарифу Украины. В то же время будут значительно подняты ставки до уровня, который максимально содействует нормам ВТО касательно товаров, которые были произведены на территории Российской Федерации.

Напомним, что ранее, 16 декабря 2015 года российский президент В.Путин подписал указ, которым остановил действие специального договора о зоне свободной торговли касательно Украины. 25 декабря Совет федерации России одобрил закон, который приостанавливает Россией действия договора о зоне свободной торговли касательно Украины.

В декабре 2015 года Кабмин утвердил требования касательно ответных контрмер по отношению к большинству российских товаров. Также был утвержден список товаров, которые запрещается импортировать в Украину.

Читайте также: Украина продлила запрет на импорт российских товаров