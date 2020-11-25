Индекс МосБиржи подскочил на 1,3%, индекс РТС - на 1,1%

Финансовые рынки Европы в большинстве завершили торги под покровительством медведей.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговую сессию в плюсе за исключением Ю. Кореи и материкового Китая.

Фондовые индексы США завершили торги снижением котировок на фоне негативных новостей по рынку труда.

Стоимость нефти на мировых площадках продолжает рост. Стоимость контрактов с поставкой в январе составила: Brent — $48.4 за барр., WTI — $45.4 за барр.

Открытие торгов российских площадок сопровождалось ростом котировок на индексы из-за положительных внешних факторов. Индикатор МосБиржи превысил значение в 3100 пунктов, а РТС — 1300.

Основными лидерами роста финансовых активов на российских фондовых площадках были ценные бумаги АДР Ozon и "ЛУКОЙЛа", в в лидерах падения - бумаги АФК "Система".

В ходе торговой сессии рост индексов составил:

Индикатор Московской биржи к 18:50 мск вырос на 1,25% — до 3134,52 п.

Индикатор РТС к 18:50 мск продемонстрировал рост на 1,14% — до 1301,83 п.

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