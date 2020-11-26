МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Нефть продолжает уверенный рост
logo

Нефть продолжает уверенный рост

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе на товарной бирже ICE Futures к 8:20 мск поднялись до 48,89 долларов за барр
В четверг стоимость нефти продолжает тенденцию роста в ходе торгов на мировых фондовых площадках. 

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе на товарной бирже ICE Futures к 8:20 мск поднялись до 48,89 долларов за барр. Рост нефти марки Brent, по отношению к вчерашним торгам, составил 0,58%. 

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на товарной бирже NYMEX к данному часу находятся на уровне 45,92 долларов за барр. Рост нефти марки WTI, по отношению к вчерашней сессии, составил 0,46%.

В четверг основные торги на Нью-йоркской товарной бирже приостановлены и проходить не будут на фоне национального празднования Дня благодарения в США.

В четверг на мировых фондовых площадках энергетический сектор поддержали новости о падении запасов нефти в Соединенных Штатах. Согласно статистическим показаниям Минэнерго США: коммерческие запасы "черного золота" снизились на 754 тыс. барр. — до 488,72 млн барр., дистилляты уменьшились на 1,44 млн барр. — до 142,63 млн барр., бензина — выросли до 230,15 млн барр. 

Также на положительной динамике роста сказываются надежды инвесторов на восстановление спроса на нефть на фоне успешной разработки сразу нескольких иммунизационных препаратов от коронавируса. Увеличение спроса на нефть КНР и Индией с контрактами в январе говорит о растущем спросе на углеводороды в Азии. 

Читайте также: Фьючерсы на природный газ выросли в цене во время американской сессии 14 мая

четверг 26.11.2020 | 08:48
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • По мнению Guardian, Брюссель ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вмешательства с целью обсудить с Фростом новые инструкции
    ЕС грозит отменить переговоры по Brexit

    Основной участник переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией со стороны Евросоюза Мишель Барнье сообщил о прекращении участия в переговорах, запланированных

    четверг, 26.11.2020 | 09:31
    Политические новости
  • 16 декабря 2015 года российский президент В.Путин подписал указ, которым остановил действие специального договора о зоне свободной торговли касательно Украины
    Украина продлила запрет на импорт российских товаров

    ​Украинский кабинет министров еще на год продлил повышение импортных пошлин на российские товары. Такое постановление приняли на сегодняшнем заседании.Согласно

    среда, 25.11.2020 | 19:11
    Торговля
  • Текущие объемы газовых поставок очень сильно отстают от ранее планировавшихся 5 млрд кубометров
    Китай срывает условия сделки с Газпромом

    ​Китай срывает условия имеющейся договоренности с российским поставщиком газа «Газпромом». Нарушения договора касаются трубопровода «Сила Сибири», который

    среда, 25.11.2020 | 18:19
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Деталей сделки пока что не сообщается
    Онлайн-кинотеатр ivi хочет выйти на IPO вслед за Ozon

    ​Онлайн-кинотеатр ivi планирует осуществить IPO. Таким образом ivi может стать очередной  российской компанией, которая вышла американскую биржу. Ранее на NASDAQ

    среда, 25.11.2020 | 12:28
    Ценные бумаги
  • Компания Ozon обещала инвесторам цену акции 22,5-27,5 доллара, закладывая в просчет продажу 33 млн ADS, однако объем заявок был полностью выполнен за несколько часов с момента открытия 18 ноября
    Взлет акций Ozon после IPO на 35%

    ​​Настоящий фурор произвело размещение IPO российской компанией-ритейлером Ozon на американской бирже Nasdaq. Акции компании взлетели на 40% практически сразу после

    среда, 25.11.2020 | 11:20
    Ценные бумаги
  • У России по объемам фонд благосостояния соответствует норвежскому
    Банковский сектор РФ оказался стабильнее, чем у ЕС и США

    ​Российский банковский сектор является более стабильным и безопасным, по сравнению с ЕС и США. Такое заявление сделал управляющий активами Г. Массенбауэр.По его

    среда, 25.11.2020 | 10:28
    Банки
Все финансовые новости
Мировые новости
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
  • Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
    В Германии намерены продлить карантинные ограничения

    Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать

    понедельник, 23.11.2020 | 15:34
    Германия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok