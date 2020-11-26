Нефть продолжает уверенный рост

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе на товарной бирже ICE Futures к 8:20 мск поднялись до 48,89 долларов за барр. Рост нефти марки Brent, по отношению к вчерашним торгам, составил 0,58%.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на товарной бирже NYMEX к данному часу находятся на уровне 45,92 долларов за барр. Рост нефти марки WTI, по отношению к вчерашней сессии, составил 0,46%.

В четверг основные торги на Нью-йоркской товарной бирже приостановлены и проходить не будут на фоне национального празднования Дня благодарения в США.

В четверг на мировых фондовых площадках энергетический сектор поддержали новости о падении запасов нефти в Соединенных Штатах. Согласно статистическим показаниям Минэнерго США: коммерческие запасы "черного золота" снизились на 754 тыс. барр. — до 488,72 млн барр., дистилляты уменьшились на 1,44 млн барр. — до 142,63 млн барр., бензина — выросли до 230,15 млн барр.

Также на положительной динамике роста сказываются надежды инвесторов на восстановление спроса на нефть на фоне успешной разработки сразу нескольких иммунизационных препаратов от коронавируса. Увеличение спроса на нефть КНР и Индией с контрактами в январе говорит о растущем спросе на углеводороды в Азии.

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