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ЕС грозит отменить переговоры по Brexit
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ЕС грозит отменить переговоры по Brexit

По мнению Guardian, Брюссель ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вмешательства с целью обсудить с Фростом новые инструкции
Основной участник переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией со стороны Евросоюза Мишель Барнье сообщил о прекращении участия в переговорах, запланированных на 28-29 ноября в Лондоне, при отсутствии какого-либо серьезного сдвига в течение 48 часов. 

Об этом он предупредил главного английского переговорщика Дэвида Фроста, пояснив, что считает переговоры неконструктивными без готовности Великобритании искать общие решения.

На данный момент ситуация такова, что, в случае отказа Барнье от переговоров, наступит опасный момент, так как переходный этап должен начаться уже через 36 дней. По мнению Guardian, Брюссель ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вмешательства с целью обсудить с Фростом новые инструкции. Но есть риски, что этот ультиматум спровоцирует противников торгового соглашения, представленных в партии тори, которые уверены, что Лондон выиграет при отказе от него.

Переговоры были перенесены в режим видео-конференций после обнаружения у одного из переговорщиков коронавируса. Планируется, что окончание карантинного режима будет в четверг вечером, и Барнье сможет после получения отрицательного теста в пятницу выехать в Лондон.

25 ноября в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что нет времени для продолжения обсуждения, и необходимо перейти к подписанию торгового соглашения. При этом она отметила, что наступило критическое время по переговорам с Великобританией, и Евросоюз намерен применить "творческий подход", но совершенно не уверен в том, что соглашение все-таки будет подписано. Фон дер Ляйен считает, что удалось, практически, договориться по вопросам соцзащиты и транспорта, а также по торговле и судебным спорам.  Нерешенными остаются 3 главных вопроса, которые могут даже привести к отмене сделки. Это доступ к территориальным водам Великобритании, управленческий вопрос и разработка общих норм и стандартов.

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четверг 26.11.2020 | 09:31
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