ЕС грозит отменить переговоры по Brexit

Об этом он предупредил главного английского переговорщика Дэвида Фроста, пояснив, что считает переговоры неконструктивными без готовности Великобритании искать общие решения.

На данный момент ситуация такова, что, в случае отказа Барнье от переговоров, наступит опасный момент, так как переходный этап должен начаться уже через 36 дней. По мнению Guardian, Брюссель ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вмешательства с целью обсудить с Фростом новые инструкции. Но есть риски, что этот ультиматум спровоцирует противников торгового соглашения, представленных в партии тори, которые уверены, что Лондон выиграет при отказе от него.

Переговоры были перенесены в режим видео-конференций после обнаружения у одного из переговорщиков коронавируса. Планируется, что окончание карантинного режима будет в четверг вечером, и Барнье сможет после получения отрицательного теста в пятницу выехать в Лондон.

25 ноября в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что нет времени для продолжения обсуждения, и необходимо перейти к подписанию торгового соглашения. При этом она отметила, что наступило критическое время по переговорам с Великобританией, и Евросоюз намерен применить "творческий подход", но совершенно не уверен в том, что соглашение все-таки будет подписано. Фон дер Ляйен считает, что удалось, практически, договориться по вопросам соцзащиты и транспорта, а также по торговле и судебным спорам. Нерешенными остаются 3 главных вопроса, которые могут даже привести к отмене сделки. Это доступ к территориальным водам Великобритании, управленческий вопрос и разработка общих норм и стандартов.

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