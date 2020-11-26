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TikTok получил новую отсрочку
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TikTok получил новую отсрочку

Неизвестно, какую тактику выберет в этом вопросе Джо Байден, так как инициатива по прессингу соцсетей Китая исходила от его предшественника, Дональда Трампа
​Китайский холдинг ByteDance получил отсрочку на неделю от президента Трампа. По сообщению администрации президента США, указ о запрещении использования и скачивания в США сервиса TikTok отложен на 7 дней, передвинув крайнюю дату по отказу от приложения до 04.12.2020 г.

Напомним, комитетом CFIUS по контролю за иностранными инвестициями уже продлевался срок отказа от сервиса на 15 дней с целью продажи TikTok, но эта дата истекает 27 ноября. А указ Трампа о запрете, и, соответственно, продаже компанией ByteDance Ltd. ее приложения был подписан в августе и устанавливал дату — 12 ноября.

В начале осени Oracle и Walmart обсуждали соглашение с ByteDance о переходе TikTok в новое поздразделение - TikTok Global. Данное соглашение фиксировало, что Walmart и Oracle планировали владеть суммарно 20 процентами TikTok Global, а на долю ByteDance приходился контрольный пакет в 80%. Исходя из того, что 40% ByteDance контролируется инвестиционным фондом из США, TikTok Global оставалась бы под основным контролем американских вкладчиков.

Однако, утверждение сделки правительством США затормозилось, несмотря на первоначальное одобрение президентом Трампом. 

На данный момент неизвестно, какую тактику выберет в этом вопросе Джо Байден, так как инициатива по прессингу соцсетей Китая исходила от его предшественника, Дональда Трампа. Представители Конгресса США и от демократов и от республиканцев опасались вероятного слива в Китае личных данных пользователей из США, поэтому принятое решение повлияет на продолжение взаимоотношений Пекина и Вашингтона.

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четверг 26.11.2020 | 10:53
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