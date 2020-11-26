Австралия пытается улучшить торговые отношения с Китаем

"Мы будем договариваться с Китаем и примем наилучший из вариантов договоренности. Между нашими странами есть напряженности, и мы будем их устранять, но не в ущерб национальной безопасности Австралии", - сообщил представитель Австралии на поставленный вопрос об участи угля, ожидающего разгрузки в портах.

Пятьдесят три английских сухогруза с углем на борту ожидают разгрузки, но китайская сторона отказывается принимать груз на сумму в $500 млн на фоне несоответствия угля экономическим нормам КНР. На 53 кораблях размещено 5,7 млн тонн угля и около тысячи членов экипажей.

Ухудшение торговых и политических связей между двумя странами произошло после заявления Австралии о просьбе выполнить детальное международное разбирательство о происхождении и распространении COVID-19. В мае текущего года китайское правительство увеличило пошлины до 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за несоблюдения правил торговли. Представители Австралии сообщили, что подадут иск в ВТО.

Последующие решения Китая снизили или остановили импорт из Австралии вина, говядины, пшеницы, лобстеров, хлопка и древесины. Также существует вероятность отказа китайской стороны от импорта австралийского сахара и меди.

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