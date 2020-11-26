Италия просит ЕС простить госдолг

Он полагает, что текущая кредитно-денежная политика ЕЦБ должна в первую очередь быть направлена на стимулирование экономики. А это, в свою очередь, невозможно без увеличения государственных расходов.

Чтобы оптимизировать данную систему необходимо полностью аннулировать ранее выкупленные регулятором гособлигации либо продлить срок их погашения в несколько раз. Стоит отметить, что весной ЕЦБ уже провел довольно масштабную программу количественного смягчения в размере 735 млрд евро. Ее суть заключалась в покупке различных видов облигаций, тем самым предоставляя банковскому сектору дополнительную ликвидность.

Напомним, что Италия оказалась одной из тех стран, которые больше всего пострадали от пандемии. В стране был зафиксирован очень большой дефицит бюджета, который значительно превышал установленные в ЕС нормативы.

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