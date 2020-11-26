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Grand Capital увеличил срок инвестиционного портфеля на следующий квартал
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Grand Capital увеличил срок инвестиционного портфеля на следующий квартал

Портфель – это универсальный инструмент, подходящий как новичку, так и трейдеру с опытом
​В начале осени Grand Capital сообщал о новом квартальном инвестиционном портфеле на сентябрь-ноябрь 2020. Хотим сообщить вам, что продлевается срок действия этого портфеля на еще один квартал — список рекомендаций сохранит свою актуальность по февраль 2021! У вас все еще есть шанс скачать его и воспользоваться рекомендациями профессиональных трейдеров для прибыльной торговли.

Портфель – это универсальный инструмент, подходящий как новичку, так и трейдеру с опытом. Он позволяет не потеряться в многообразии финансовых инструментов, распределить свои вложения между несколькими активами и, как итог, – добиться большей доходности.

Чтобы избежать ошибок и потери средств, нужно грамотно сформировать инвестиционный портфель, в котором будет оптимальный набор инструментов в соответствии с заданными целями, интересами и возможностями. Ключ успешности портфеля в балансе активов.

В сентябре аналитики Grand Capital провели анализ рынков и определили, на какие активы следует обратить внимание в наше непростое время. По результатам исследований они рекомендовали добавить в инвестиционный портфель акции Netflix, Facebook, Apple и Tesla.

Портфель на осень 2020 – это:

  • Рекомендуемые инвестиции: 500 USD
  • Тип портфеля: умеренная торговля
  • Потенциальный профит: 124%
  • Максимальный убыток: 61%

Рынок непредсказуем и изменчив. При составлении инвестиционного портфеля важно диверсифицировать свои вложения. На случай, если одно из направлений просядет, ситуацию исправят другие.

В частности так произошло и с осенним портфелем. Случилось неожиданное падение цены на акции Netflix на $70 с $552 до $482.

Однако ситуацию исправил резкий рост стоимости акций Tesla. Цена выросла на $98, составив $555!

По прогнозам аналитиков в ближайшем квартале цена на акции Tesla будет продолжать расти. Вместе с началом 2021 года ожидается также рост цен на акции Apple, а сказать что-то определенное про Facebook и Netflix можно будет только после окончания выборного периода в США.

Портфель все еще актуален, и вы можете воспользоваться им в течение следующих трех месяцев.

Главные преимущества инвестпортфеля:

  • Баланс и прозрачность. Вы заранее знаете о рисках и доходности;
  • Подходит даже для новичков, поэтому ваш опыт в торговле не важен;

Портфель может быть индивидуализирован по вашему запросу. Мы всегда прислушиваемся к инвестору, и, если вы видите перспективу в других типах инструментов, они обязательно будут включены в ваш личный портфель;

Подходит для любого бюджета. Мы можем подобрать релевантный вариант портфеля, отталкиваясь исключительно от ваших возможностей. Рекомендованный минимум для инвестпортфеля составляет $100.

Для заработка на портфельных инвестициях вам понадобится счет Standard.

Хотите составить индивидуальный инвестиционный портфель? Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с отделом клиентской поддержки через онлайн-чат.

Источник: Grand Capital

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четверг 26.11.2020 | 12:05
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