NPBFX проводит вебинар по заработку на смене торговых сессий

Так называемый «быстрый рынок» требует от участников торговли знаний особенностей динамики курсов валют в разных торговых сессиях, эффективного управления рисками. Получить нужную информацию и разобраться как правильно составить торговый портфель, когда торговые сессии сменяют друг друга, вы можете на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Трейдинг на смене торговых сессий». Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки.
Ведет вебинар Емченко В.А. – руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».
Программа вебинара:
- Ключевые особенности валютного рынка в различных торговых сессиях.
- Переходы Азиатская-Европейская и Европейская-Американская сессии.
- Торговый сигнал на продолжение тенденции при смене сессий.
- Торговый сигнал на окончание тенденции и закрытие позиции.
Когда состоится вебинар?
- Дата проведения: 26 ноября 2020 г. (четверг)
- Начало вебинара: 20:00 (время московское)
- Стоимость участия: бесплатно
Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.Источник: NPBFX
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