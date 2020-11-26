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NPBFX проводит вебинар по заработку на смене торговых сессий
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NPBFX проводит вебинар по заработку на смене торговых сессий

Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки
​Лондон, Токио, Нью-Йорк. Трейдинг в ритме какой из мировых столиц финансового мира является для вас предпочтительным? Среди профессиональных участников рынка наиболее перспективным для получения прибыли считается период, когда торговые сессии сменяют друг друга.

Так называемый «быстрый рынок» требует от участников торговли знаний особенностей динамики курсов валют в разных торговых сессиях, эффективного управления рисками. Получить нужную информацию и разобраться как правильно составить торговый портфель, когда торговые сессии сменяют друг друга, вы можете на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Трейдинг на смене торговых сессий». Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки.

Ведет вебинар Емченко В.А. – руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Программа вебинара:

  • Ключевые особенности валютного рынка в различных торговых сессиях.
  • Переходы Азиатская-Европейская и Европейская-Американская сессии.
  • Торговый сигнал на продолжение тенденции при смене сессий.
  • Торговый сигнал на окончание тенденции и закрытие позиции.

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 26 ноября 2020 г. (четверг)
  • Начало вебинара: 20:00 (время московское)
  • Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.

Источник: NPBFX

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четверг 26.11.2020 | 12:32
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