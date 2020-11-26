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Exxon Mobil значительно ухудшила прогноз по ценам на нефть
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Exxon Mobil значительно ухудшила прогноз по ценам на нефть

Exxon понизила ожидаемый уровень нефтяных цен как минимум 11-17%
К​омпания Exxon Mobil существенно ухудшила свой прогноз по ценам на сырье на ближайшие семь лет. Нефтедобывающая компания прогнозирует, что влияние пандемии на рынок сохранится на долгие годы.

Exxon понизила ожидаемый уровень нефтяных цен как минимум 11-17%. В то же время представитель Exxon отказался сообщить, какие именно показатели ожидает компания. В 2019 год гигант прогнозирует, что средняя стоимость марки нефти Brent стоить примерно 62 доллара в течение следующих пяти лет и скорее всего вырастет 72 долларов в 2026-2027 годах.

Летом текущего года Exxon снизила свой прогноз по ценам до уровня 50-55 долларов за баррель. В настоящее время нефтяная отрасль в мире испытывает довольно существенную конкуренцию ввиду популярности возобновляемых источников энергии и электромобилей. Под давлением находится и нефтяной рынок, ввиду постоянного ужесточения регулирования, которое направлено на борьбу с климатическими изменениями. Exxon Mobil имеет большие долги ввиду таких условий и весной начала выпуск корпоративных облигаций.

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четверг 26.11.2020 | 15:32
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