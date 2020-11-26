Exxon Mobil значительно ухудшила прогноз по ценам на нефть

Exxon понизила ожидаемый уровень нефтяных цен как минимум 11-17%. В то же время представитель Exxon отказался сообщить, какие именно показатели ожидает компания. В 2019 год гигант прогнозирует, что средняя стоимость марки нефти Brent стоить примерно 62 доллара в течение следующих пяти лет и скорее всего вырастет 72 долларов в 2026-2027 годах.

Летом текущего года Exxon снизила свой прогноз по ценам до уровня 50-55 долларов за баррель. В настоящее время нефтяная отрасль в мире испытывает довольно существенную конкуренцию ввиду популярности возобновляемых источников энергии и электромобилей. Под давлением находится и нефтяной рынок, ввиду постоянного ужесточения регулирования, которое направлено на борьбу с климатическими изменениями. Exxon Mobil имеет большие долги ввиду таких условий и весной начала выпуск корпоративных облигаций.

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