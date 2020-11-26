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Det Norske Veritas отказалась от сотрудничества с "Северным потоком-2"
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Det Norske Veritas отказалась от сотрудничества с "Северным потоком-2"

Отказаться от сотрудничества компания вынуждена была под давлением со стороны Америки
​Компания Det Norske Veritas отказалась от дальнейшего сотрудничество с газопроводом «Северный поток-2», который строит Россия и на который США ранее наложили ряд санкций.

Отказаться от сотрудничества компания вынуждена была под давлением со стороны Америки, которая постоянно расширяет список санкций, тем самым замедляя строительство.

DNV GL ранее провела инспекцию и сертифицировала корабли, которые занимаются сооружением газопровода. В то же время была произведена проверка документации выполненных работ и проверяла на соответствие стандартам. Специалисты компании постоянно наблюдают за подготовкой обoрудования, постоянно используемого при сооружении трубопровода.

В самой компании Nord Stream 2 AG заявили, что рассчитывают на защиту своих торговых партнеров от противоправных действий со стороны США. Впервые санкции ввели в конце 2019 года как раз незадолго до того, как планировалось завершить строительство газопровода. Первым от сотрудничества с «Северным потоком-2» отказалось судно-трубоукладчик Allseas.

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четверг 26.11.2020 | 16:53
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