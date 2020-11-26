Det Norske Veritas отказалась от сотрудничества с "Северным потоком-2"

Отказаться от сотрудничества компания вынуждена была под давлением со стороны Америки, которая постоянно расширяет список санкций, тем самым замедляя строительство.

DNV GL ранее провела инспекцию и сертифицировала корабли, которые занимаются сооружением газопровода. В то же время была произведена проверка документации выполненных работ и проверяла на соответствие стандартам. Специалисты компании постоянно наблюдают за подготовкой обoрудования, постоянно используемого при сооружении трубопровода.

В самой компании Nord Stream 2 AG заявили, что рассчитывают на защиту своих торговых партнеров от противоправных действий со стороны США. Впервые санкции ввели в конце 2019 года как раз незадолго до того, как планировалось завершить строительство газопровода. Первым от сотрудничества с «Северным потоком-2» отказалось судно-трубоукладчик Allseas.

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