МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
ВВП Южной Кореи упадет в 2020 году всего на 1,1%
logo

ВВП Южной Кореи упадет в 2020 году всего на 1,1%

Основная процентная ставка продолжает поддерживаться регулятором на рекордно низких значениях — 0,5%
Южнокорейский ЦБ смягчил ожидания падения ВВП на 2020 год. По обновленным данным, экономика страны потеряет за этот год 1,1% от прошлогоднего показателя. Для сравнения, предыдущие данные составляли 1,3%.

Банк Южной Кореи также внес изменения в предварительный прогноз на 2021 год, повысив его до 3% вместо планировавшихся в августе 2,8%.

Падение ВВП Ю. Кореи, связанное, в первую очередь, с последствиями влияния коронавирусной эпидемии на экономику, составляет 1,3% за 1 квартал (в квартальном выражении) и 3,2% — за 2 квартал.

К счастью, рост ВВП в 3 квартале составляет 1,9%, и эти данные повлекли пересмотры ожиданий Центробанком.

С момента фиксирования данных по ВВП, падение экономических показателей Южной Кореи обнаруживалось всего 2 раза — по итогам 1980 года на 1,6% и по итогам 1988 года на 5,1%.

Директор Южнокорейского ЦБ Ли Чжуйоль после оглашения результатов прогнозов сообщил, что конец 2021 годы должен вывести экономику из периода спада и перенаправить в зону роста, при условии окончания коронавирусного кризиса и его ограничений на экономику. На данный момент, по его мнению, экономика даже не ступила на путь полного возобновления.

Основная процентная ставка продолжает поддерживаться регулятором на рекордно низких значениях — 0,5%.

Банк Южной Кореи прогнозирует снижение показателей экспорта до 1,6% за текущий год, вместо ожидаемых по августовским данным 4,5%. А на 2021 год прогноз экспорта улучшен до 5,3%.

Население снизит свои расходы на 4,3% в текущем году по последним данным, хотя в августе ожидали 4,7%. На 2021 год прогноз составляет 3,1%.



Читайте также: В еврозоне снизилось промышленное производство

четверг 26.11.2020 | 17:22
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой
    Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун

    ​Сложившееся катастрофическое положение с распространением COVID-19 в Украине требует незамедлительного введение локдауна на несколько недель, сообщил глава

    четверг, 26.11.2020 | 13:09
    Украина
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok