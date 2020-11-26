ВВП Южной Кореи упадет в 2020 году всего на 1,1%

Банк Южной Кореи также внес изменения в предварительный прогноз на 2021 год, повысив его до 3% вместо планировавшихся в августе 2,8%.

Падение ВВП Ю. Кореи, связанное, в первую очередь, с последствиями влияния коронавирусной эпидемии на экономику, составляет 1,3% за 1 квартал (в квартальном выражении) и 3,2% — за 2 квартал.

К счастью, рост ВВП в 3 квартале составляет 1,9%, и эти данные повлекли пересмотры ожиданий Центробанком.

С момента фиксирования данных по ВВП, падение экономических показателей Южной Кореи обнаруживалось всего 2 раза — по итогам 1980 года на 1,6% и по итогам 1988 года на 5,1%.

Директор Южнокорейского ЦБ Ли Чжуйоль после оглашения результатов прогнозов сообщил, что конец 2021 годы должен вывести экономику из периода спада и перенаправить в зону роста, при условии окончания коронавирусного кризиса и его ограничений на экономику. На данный момент, по его мнению, экономика даже не ступила на путь полного возобновления.

Основная процентная ставка продолжает поддерживаться регулятором на рекордно низких значениях — 0,5%.

Банк Южной Кореи прогнозирует снижение показателей экспорта до 1,6% за текущий год, вместо ожидаемых по августовским данным 4,5%. А на 2021 год прогноз экспорта улучшен до 5,3%.

Население снизит свои расходы на 4,3% в текущем году по последним данным, хотя в августе ожидали 4,7%. На 2021 год прогноз составляет 3,1%.

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