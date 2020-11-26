ЕП может утвердить призыв ввести санкции в отношении Турции

Представители заявили, что за ограничительные меры в отношении Турции выступают Франция, Греция и Кипр, однако недавний конфликт Германии с Турцией на фоне запрета проверки турецкого судна может привлечь к поддержанию санкций и ФРГ. Отношения Евросоюза и его партнеров с турецким государством рассмотрят на предстоящем саммите, который пройдет в десятых числах декабря, там же могут утвердить постановления о введении ограничительных мер.

Один из представителей ЕП сообщил, что "в ЕС готовы принять санкционные ограничения", при этом другой представитель заявил: "Турция-— основной партнер во многих экономических и политических программах ЕС, поэтому единого согласия в Парламенте нет."

В первых числах октября лидеры стран ЕС сообщили о желании договориться о новых политических отношениях с Турцией, но для этого нужно и желание турецкой стороны, сообщил чиновник ЕС по политике безопасности Жозеп Боррел. По заявлению главы МИД Франции, турецкую сторону предупредили о возможных введениях санкционных ограничений, если Турция не изменит своей внешней политики.

МИД Франции заявило, что "турецкое государство ведет агрессивную политику в отношении Ливии, Восточного Средиземноморья, Нагорного Карабаха". "В настоящее время глава Турции позволяет негативные высказывания в адрес Евросоюза и Франции,"— добавил глава Министерства Франции.

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