Литва хочет прекратить работу Белорусской АЭС

По его словам, функционирование АЭС подвергает серьезной опасности граждан Литвы и все государство в целом. Отмечается, что Белоруссия ранее взяла на себя обязательство своевременно информировать Литву о возможных проблемах или нештатных ситуациях, но в то же время Литве приходится постоянно запрашивать данную информацию самостоятельно и постоянно напоминать об имеющейся договоренности.

По мнению советника, Прибалтика должна максимально быстро осуществить синхронизацию с европейскими энергосетями для того чтобы остановить выход белорусской электроэнергии на глобальный рынок. Основной проблемой Литва считает нахождение в единой системе с Россией и Белоруссией.

Такого рода заявления от Литвы последовали после того как представитель Белоруссии О. Соболев заявил о приостановке работы АЭС, подчеркнув при этом что ситуация не связана с радиационной опасностью. Остановка была произведена для введения в эксплуатацию новых трансформаторов.

Читайте также: Палестина попросит вернуть посольство в Тель-Авив