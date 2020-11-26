МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Литва хочет прекратить работу Белорусской АЭС
logo

Литва хочет прекратить работу Белорусской АЭС

По мнению советника, Прибалтика должна максимально быстро осуществить синхронизацию с европейскими энергосетями для того чтобы остановить выход белорусской электроэнергии на глобальный рынок
​Власти Литвы намерены приложить максимум усилий для того чтобы прекратить работу Белорусской АЭС. Об этом заявил советник президента Литвы Я. Неверовичюс.

По его словам, функционирование АЭС подвергает серьезной опасности граждан Литвы и все государство в целом. Отмечается, что Белоруссия ранее взяла на себя обязательство своевременно информировать Литву о возможных проблемах или нештатных ситуациях, но в то же время Литве приходится постоянно запрашивать данную информацию самостоятельно и постоянно напоминать об имеющейся договоренности.

По мнению советника, Прибалтика должна максимально быстро осуществить синхронизацию с европейскими энергосетями для того чтобы остановить выход белорусской электроэнергии на глобальный рынок. Основной проблемой Литва считает нахождение в единой системе с Россией и Белоруссией.

Такого рода заявления от Литвы последовали после того как представитель Белоруссии О. Соболев заявил о приостановке работы АЭС, подчеркнув при этом что ситуация не связана с радиационной опасностью. Остановка была произведена для введения в эксплуатацию новых трансформаторов.

Читайте также: Палестина попросит вернуть посольство в Тель-Авив

четверг 26.11.2020 | 17:16
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой
    Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун

    ​Сложившееся катастрофическое положение с распространением COVID-19 в Украине требует незамедлительного введение локдауна на несколько недель, сообщил глава

    четверг, 26.11.2020 | 13:09
    Украина
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok