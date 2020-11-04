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SEC снизила требования к привлечению частного капитала
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SEC снизила требования к привлечению частного капитала

Также постановление SEC увеличивает лимиты на сумму денег, которую небольшие компании смогут получить в рамках частного привлечения
​Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила новые правила, которые способны помочь компаниям привлекать капитал, не выходя на биржу. Это следующий шаг в серии мер, которые могут способствовать дальнейшему развитию частных рынков, отмечает The Wall Street Journal.

Руководители SEC одобрили расширение списка исключений из федеральных законов о ценных бумагах, которые требуют, чтобы эмитенты регистрировались в комиссии и публиковали финансовые отчеты, а также другую ключевую информацию, прежде чем привлекать денежные средства от инвесторов. Кроме того, компании смогут привлекать средства у частных инвесторов с перерывом всего в 30 дней, в то время как сейчас это можно делать только один раз в полгода. За принятие этих правил проголосовали трое из руководителей SEC, против - двое.

Таким образом, регулятор сделал еще один шаг, который окажет помощь малым и средним компаниям в привлечении денег у частных инвесторов. В августе SEC одобрила предложения по расширению списка так называемых аккредитованных инвесторов, которые имеют достаточную финансовую грамотность и могут "постоять за себя" без помощи комиссии. Тогда они также были утверждены тремя голосами "за" и двумя "против".

Критики данных инициатив, в том числе два демократа в руководстве SEC и защитники прав потребителей, заявили, что эти шаги еще больше подорвут состояние публичных рынков акций и облигаций.

По оценкам SEC, в 2019 году на рынках частного капитала было привлечено $2,7 трлн денежных средств по сравнению с $1,2 трлн на открытых рынках.

"Сегодняшнее правило значительно расширяет доступ к частному рынку без предварительного принятия соответствующих мер защиты инвесторов, - заявила комиссар SEC Кэролайн Креншоу. - В результате эмитенты смогут проводить более крупные и частые частные размещения с меньшими ограничениями".

Также постановление SEC увеличивает лимиты на сумму денег, которую небольшие компании смогут получить в рамках частного привлечения. Например, стартапы смогут собрать до $5 млн с помощью онлайн-краудфандинговых инициатив по сравнению с $1,07 млн в настоящее время.

Источник: Интерфакс

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среда 04.11.2020 | 11:27
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