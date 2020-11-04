Доллар США растет на фоне неопределенности результатов выборов

В 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,6% до 94,115. Во вторник он упал на 0,9%, что было его самым большим дневным падением с конца марта, так как трейдеры сделали ставку на явную победу кандидата от демократов Джо Байдена.

EUR/USD упал на 0,6% до 1,1638, GBP/USD снизился на 1% до 1,2928, USD/JPY вырос на 0,4% до 104,91, а чувствительный к риску AUD/USD упал на 1,3% до 0,7065.

Действующий президент Дональд Трамп одержал победу во Флориде, Айове и Огайо — ключевых штатах, подорвав бывшие ожидания решающей победы Байдена.

Несколько ключевых штатов, в том числе Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, все еще проводят подсчеты, и теперь трейдеры готовятся к тому, что результаты выборов могут в среду и не проясниться, поскольку рынок страхуется от риска оспаривания выборов.

«Одна из немногих вещей, которая уже ясна, — это то, что мы не увидим уверенной победы демократов, как предполагали опросы. Это сбило с толку валютный рынок, который делал позиционирование при некоторой ясности», — отметили аналитики ING в исследовательской записке.

Ожидалось, что победа Байдена приведет к принятию значительных стимулов для поддержки экономики; при этом он также считался менее конфронтационным в торговых отношениях с Китаем и другими торговыми партнерами США, нежели Трамп.

Курс доллара по отношению к юаню вырос на 0,6% до 6,7188, при этом юань упал, несмотря на рост сектора услуг Китая в октябре шестой месяц подряд, поскольку вторая по величине экономика мира продолжала активно восстанавливаться после удара, нанесенного ей коронавирусом.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin вырос до 56,8 в октябре, что выше значения 54,8 в сентябре и выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

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