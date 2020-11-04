Доходность госбондов США снизилась на фоне неопределенности результатов выборов

Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 0,79% .

Доходность 30-летних госбондов снизилась на 9 базисных пунктов до 1,56%. Доходность краткосрочных облигаций также снизилась, но не так сильно.

Несмотря на отсутствие прогнозов от основных СМИ о результатах голосования в ряде штатов, которые могут определить исход выборов президента США, Дональд Трамп в среду заявил о своей победе над демократом Джо Байденом.

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