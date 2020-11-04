МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Ценные бумаги
Доходность госбондов США снизилась на фоне неопределенности результатов выборов
logo

Доходность госбондов США снизилась на фоне неопределенности результатов выборов

Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 0,79%
В среду доходность долгосрочных госбондов США обвалилась с пятимесячных максимумов из-за неопределенности вокруг результатов президентских выборов.

Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 0,79% .

Доходность 30-летних госбондов снизилась на 9 базисных пунктов до 1,56%. Доходность краткосрочных облигаций также снизилась, но не так сильно.

Несмотря на отсутствие прогнозов от основных СМИ о результатах голосования в ряде штатов, которые могут определить исход выборов президента США, Дональд Трамп в среду заявил о своей победе над демократом Джо Байденом.

Источник: REUTERS

Читайте также: 3 марта ожидаются погашения купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4099,29 млн руб.

среда 04.11.2020 | 13:08
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании
    Безос избавился от акций Amazon на сумму $3 млрд

    ​Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов.В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на

    четверг, 05.11.2020 | 12:57
    Ценные бумаги
  • После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
    Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

    Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из

    четверг, 05.11.2020 | 12:54
    Ценные бумаги
  • Акций Liberty Global, упав на 13%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100, поднявшись 34% с начала года
    Компания Liberty Global отчиталась о доходах в Q3

    В четверг ​компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания

    четверг, 05.11.2020 | 12:46
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok