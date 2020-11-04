Обзор ценных бумаг на премаркете 4 ноября

Акции Apple выросли на 3,6%, Facebook — на 4,4%, Amazon — на 3,6%, Netflix — на 3,6%, а Alphabet — на 3,9%, при этом технологическим гигантам только на руку вероятность того, что демократы не получат контроль над Сенатом. Таким образом, те, кто продавал их акции перед выборами, опасаясь большого увеличения налога на прирост капитала, могут вернуть свои позиции.

Акции Prudential Financial упали на 0,4%, несмотря на то, что страховщик сообщил о росте прибыли на 5% в третьем квартале даже в условиях низких процентных ставок и последствий эпидемии коронавируса.

Акции Hilton Worldwide выросли на 1,8% после того, как сеть отелей сообщила о квартальной прибыли, которая оказалась выше, чем ожидаемые убытки, поскольку пандемия вызвала спад в количестве ее клиентов.

Акции Aurora Cannabis упали на 1,8%, а Canopy Growth — на 3,5%, поскольку вероятность того, что Сенат попадет в руки демократов, снижается, что уменьшает шансы принятия федерального закона, способствующего легализации марихуаны. Однако четыре штата, включая Нью-Джерси и Аризону, вчера вечером приняли меры по легализации использования этого наркотика в медицинских целях.

Акции Wendy’s упали на 2,3% после того, как сеть ресторанов быстрого питания сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий, не дав прогнозов на весь год.

Акции Advanced Micro Devices выросли на 4,6% после того, как банк Goldman Sachs повысил инвестиционную позицию в отношении акций производителя микросхем с «нейтрального» до «рекомендовано к покупке», сославшись на его оценку и сильные фундаментальные показатели.

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