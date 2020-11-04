Капитал Джека Ма сократился на $2,5 млрд

На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд – это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes, состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.

Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали еще накануне – после того, как шанхайская биржа объявила о прекращении IPO финтех-компании Ant Group. Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло бы стать крупнейшим в мире по количеству привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд. Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно – в Шанхае и Гонконге.

Но 3 ноября стало известно, что регуляторы Китая неожиданно приостановили IPO в Шанхае, и, соответственно, не состоится оно и в Гонконге.

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