МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Капитал Джека Ма сократился на $2,5 млрд
logo

Капитал Джека Ма сократился на $2,5 млрд

Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали еще накануне
​Капитал китайского миллиардера Джека Ма сократился на $2,6 млрд за сутки.

На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд – это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes, состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.

Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали еще накануне – после того, как шанхайская биржа объявила о прекращении IPO финтех-компании Ant Group. Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло бы стать крупнейшим в мире по количеству привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд. Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно – в Шанхае и Гонконге.

Но 3 ноября стало известно, что регуляторы Китая неожиданно приостановили IPO в Шанхае, и, соответственно, не состоится оно и в Гонконге. 

Источник: Finance.ua

Читайте также: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

среда 04.11.2020 | 21:36
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании
    Безос избавился от акций Amazon на сумму $3 млрд

    ​Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов.В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на

    четверг, 05.11.2020 | 12:57
    Ценные бумаги
  • После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
    Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

    Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из

    четверг, 05.11.2020 | 12:54
    Ценные бумаги
  • Акций Liberty Global, упав на 13%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100, поднявшись 34% с начала года
    Компания Liberty Global отчиталась о доходах в Q3

    В четверг ​компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания

    четверг, 05.11.2020 | 12:46
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok