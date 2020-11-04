SEC увеличили лимит на финансирование краудфандинговых компаний

В рамках регулируемого краудфандинга проекты проводили предложения ценных бумаг без регистрации в SEC. Для этого им необходимо было ограничить вложения для неаккредитованных инвесторов суммой в $1,07 млн.

Поправки облегчили стартапам доступ к финансированию в рамках правового поля. Кроме увеличения лимита, регулятор отменил ограничения для аккредитованных инвесторов, а неаккредитованным изменил порядок исчисления доступной для вложений суммы.

Напомним, Минюст США назвало цифровые активы вызовом правоохранительной системе. В ведомстве добавили, что при правильном подходе они могут быть полезны обществу.

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