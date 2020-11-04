ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах

В организации отметили, что республиканец бездоказательно заявлял о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей. По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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