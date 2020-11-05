Прогноз: Банк Англии оставит базовую ставку прежней

По итогам заседания, прошедшего в сентябре, британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов.

По данным Bloomberg Economics Bank of England Spectrometer, все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) проголосуют за дальнейшее количественное смягчение. Ранее ожидалось, что главный экономист Банка Англии Энди Халдейн проголосует за сохранение текущего объема выкупа активов.

В текущем году Банк Англии уже дважды увеличивал объем выкупа гособлигаций: на 200 млрд фунтов стерлингов в марте и на 100 млрд фунтов в июне.

Что касается следующего года, некоторые аналитики и инвесторы считают, что эффективность дополнительного выкупа гособлигаций снижается, пишет Financial Times. В связи с этим растет вероятность того, что Банк Англии опустит базовую процентную ставку ниже нуля для стимулирования экономики.

"Банку Англии не хватает пространства для количественного смягчения" - отмечает Даниэла Рассел из HSBC, которая считает, что регулятор, скорее всего, начнет "искать лучшие способы получить максимум за свои деньги".

После последнего раунда выкупа активов Банку Англии принадлежит 44% выпущенных гособлигаций, что примерно вдвое больше доли US Treasuries, которыми владеет Федеральная резервная система (ФРС) США.

Как заявлял ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли, количественное смягчение более эффективно, если центробанк действует "масштабно и быстро", как это происходило во время первой волны коронавируса. Член MPC Гертьян Влиге, в свою очередь, отмечал, что "количественное смягчение, вероятно, сейчас менее эффективно по сравнению с мартом".

Между тем эксперты ожидают, что британский ЦБ по итогам сегодняшнего заседания ухудшит свой прогноз ВВП на 2020-2021 годы. В августе в своем ежеквартальном прогнозе Банк Англии сообщил, что ожидает снижения ВВП Великобритании на 9,5% в текущем году и его роста на 9% в следующем году. Регулятор спрогнозировал возвращение к доковидному уровню ВВП к концу 2021 года. Многие экономисты уже тогда отмечали излишний оптимизм центробанка, пишет City AM.

Недавний скачок заболеваемости коронавирусом в Великобритании заставил экспертов пересмотреть свои прогнозы. Goldman Sachs на этой неделе сообщил, что ожидает снижения британской экономики в 4-м квартале 2020 года на 2,4% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 3,6%. Тем временем аналитики Capital Economics прогнозируют, что по итогам текущего года британский ВВП упадет на 11,5% и вырастет лишь на 4% в 2021 году.

По словам главного экономического советника EY Item Club Говарда Арчера, "очень вероятно, что Банк Англии понизит свой прогноз для экономики Великобритании". Эксперт считает, что регулятор отодвинет ожидаемый срок возвращения к доковидному уровню ВВП.

Аналитики также рассчитывают, что Банк Англии разъяснит свою позицию по отрицательным процентным ставкам, отмечает City AM. Члены MPC давали разные сигналы относительно перехода к отрицательным ставкам. В октябре замуправляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что время для перехода к отрицательным процентным ставкам еще не пришло. Ранее регулятор обратился к фининститутам, чтобы протестировать их готовность к отрицательным процентным ставкам.

Банк Англии подведет итоги ноябрьского заседания сегодня в 10:00 мск.

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