Компания Qualcomm отчиталась о доходах в Q4

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,45 $, доходы составили 6,50B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,17 $, а общий доход составит 5,9B $

Акции Qualcomm выросли на 3,94% торговались на уровне 134,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Qualcomm, поднявшись на 46%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 6% с начала года.

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