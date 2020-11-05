Компания Expedia отчиталась о доходах в Q3

Компания заявила о прибыли на акцию в размере -0,22 $, доходы составили 1,50B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит -0,78 $, а общий доход составит 1,37B $

Акции Expedia выросли на 4,30% торговались на уровне 102,75 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Expedia, поднявшись на 46%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу Nasdaq, поднявшись 29% с начала года.

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