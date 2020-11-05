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Банк Англии оставил ключевую ставку на прежнем уровне
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Банк Англии оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Данный шаг стал ответом на резкое замедление роста экономики Великобритании, вызванное второй волной пандемии COVID-19
В четверг Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,1%, несмотря на то, что в последние недели банк рассматривал возможность снижения ее до нуля или даже ниже, а так же увеличил свою программу покупки облигаций на 150 млрд фунтов, доведя ее до 875 млрд фунтов.

Данный шаг стал ответом на резкое замедление роста экономики Великобритании, вызванное второй волной пандемии COVID-19. В среду в стране было зарегистрировано почти 500 смертельных случаев — это максимум с мая — и более 25 тыс. новых заболеваний коронавирусом.

«Со времени предыдущего заседания комитета наблюдается быстрый рост числа случаев заражения Covid, — говорится в заявлении банка. —  Правительство Великобритании и автономные администрации отреагировали на это ужесточением ограничений Covid. Все ограничения, объявленные до 31 октября включительно, были отражены в решениях Комитета».

На этих новостях фунт вырос примерно на четверть цента. К 02:08 утра по восточному времени (07:08 по Гринвичу) он составлял $1,2971 п

Источник: Investing.com

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четверг 05.11.2020 | 10:30
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