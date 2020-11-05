Банк Англии оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Данный шаг стал ответом на резкое замедление роста экономики Великобритании, вызванное второй волной пандемии COVID-19. В среду в стране было зарегистрировано почти 500 смертельных случаев — это максимум с мая — и более 25 тыс. новых заболеваний коронавирусом.

«Со времени предыдущего заседания комитета наблюдается быстрый рост числа случаев заражения Covid, — говорится в заявлении банка. — Правительство Великобритании и автономные администрации отреагировали на это ужесточением ограничений Covid. Все ограничения, объявленные до 31 октября включительно, были отражены в решениях Комитета».

На этих новостях фунт вырос примерно на четверть цента. К 02:08 утра по восточному времени (07:08 по Гринвичу) он составлял $1,2971 п

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