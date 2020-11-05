Компания Hologic отчиталась о доходах в Q4

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 2,07 $, доходы составили 1,35B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,23 $, а общий доход составит 1,12B $

Акции Hologic выросли на 1,13% торговались на уровне 74,58 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Hologic, поднявшись на 41%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 6% с начала года.

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