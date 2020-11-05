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Доллар падает к евро и иене
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Доллар падает к евро и иене

По состоянию на 9:52 мск курс евро к доллару поднялся на 0,12% - до $1,1740 по сравнению с $1,1726 на закрытие предыдущей сессии
​В четверг американский доллар снижается относительно евро и иены, трейдеры продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США и ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Фунт снижается. Банк Англии, как ожидается, сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания, завершающегося 5 ноября. При этом, британский ЦБ увеличит объем программы выкупа активов на 100 млрд фунтов стерлингов ($129,68 млрд), до 845 млрд фунтов, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.

От Федрезерва эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершающегося в четверг. Однако, по их мнению, ФРС может принять какие-то меры в случае дестабилизации финансовых рынков после президентских выборов в США.

Несмотря на то, что Федрезерв обычно не комментирует политические события, он может принять решение о поддержке финансовых рынков в случае, если результат выборов будет спорным и спровоцирует резкие рыночные колебания, пишет газета Financial Times.

Подсчет голосов после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября, продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

Реализация этого сценария означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

В случае победы Трампа на президентских выборах в США курс евро может снизиться до $1,15, прогнозируют эксперты HYCM. Второй срок Трампа будет означать сохранение напряженности в торговых отношениях США и Евросоюза, отмечает аналитик по валютному рынку HYCM Жиль Кохлан. "Кроме того, Европейский центральный банк может принять решение об увеличении выкупа активов на следующем заседании на фоне введения новых карантинных мер в Европе", - говорит Кохлан. "Рост заболеваемости COVID-19 может ослабить восстановление европейской экономики, что тоже нужно учитывать", - приводит слова эксперта Dow Jones.

По состоянию на 9:52 мск курс евро к доллару поднялся на 0,12% - до $1,1740 по сравнению с $1,1726 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась на 0,15% - до 104,36 иены против 104,52 иены накануне. Евро к иене стабилен и торгуется на уровне 122,52 иены против 122,55 иены накануне.

Курс фунта стерлингов опустился на 0,24% - до $1,2957 по сравнению с $1,2988 на закрытие рынка в среду.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07% на торгах в четверг. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,06%.

Источник: Интерфакс

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четверг 05.11.2020 | 10:55
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