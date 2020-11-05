Центробанк Норвегии сохранил основную ставку на прежнем уровне

"Резкий экономический спад и значительная неопределенность в отношении прогноза предполагают сохранение ключевой ставки до тех пор, пока не появятся явные признаки нормализации условий в экономике", - говорится в сообщении ЦБ.

С марта по май норвежский ЦБ трижды снижал ставку для того, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса, а в сентябре спрогнозировал, что ставки начнут повышаться в конце 2022 года. Большинство аналитиков, опрошенных Рейтер, считают, что это случится не ранее первой половины 2022 года.

Регулятор представит новую информацию относительно своей денежно-кредитной политики и макроэкономические прогнозы в декабре.

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