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Капитал богатейших людей мира увеличился на несколько миллиардов из-за выборов в США
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Капитал богатейших людей мира увеличился на несколько миллиардов из-за выборов в США

Американский фондовый рынок продемонстрировал рост на фоне голосования
Капитал семи богатейших людей мира вырос на 33 миллиарда долларов в первый день после выборов в США.

Генеральный директор Amazon и самый состоятельный человек в мире Джефф Безос стал богаче на 10,5 миллиарда долларов. Состояние главы Facebook Марка Цукерберга выросло на восемь миллиардов. Третью позицию по приросту капитала делят сооснователь Google Ларри Пейдж и богатейший человек Азии, основатель холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани. Состояние каждого увеличилось на четыре миллиарда долларов.

Американский фондовый рынок продемонстрировал рост на фоне голосования. Одним из драйверов роста стали технологические гиганты. Например, акции Amazon подорожали на 6,32 процента (до 3241 доллара).

Трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние. Это основатель компаний Tesla Илон Маск (потерял 547 миллионов долларов), инвестор Уоррен Баффет лишился 291 миллиона долларов, а основатель Oracle Ларри Эллисон — 379 миллионов долларов.​ 

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 12:39
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