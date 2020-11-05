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Ценные бумаги
Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов
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Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.

Из документов следует, что в понедельник и вторник (президентские выборы в США состоялись в среду, 3 ноября) бизнесмен продал ровно 1 млн акций Amazon, или 1,8% своей доли.

По оценке Forbes, после уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд.

В 2020 году миллиардер резко увеличил продажу акций Amazon: в феврале он продал их на $4,1 млрд, в августе — на $3,1 млрд, и сейчас, в ноябре, — на $3 млрд. Ранее Безос объяснял, что ежегодно продает ценные бумаги Amazon как минимум на $1 млрд, чтобы финансировать свою космическую компанию Blue Origin.

Источник: Investing.com

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четверг 05.11.2020 | 12:54
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