Россияне стали чаще обналичивать деньги

По данным регулятора, в январе-сентябре 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос почти в два раза. К таким документам относятся листы, которые выдают по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если кредитное учреждение получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, оно обязано его выполнить под угрозой штрафа.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить законодательство, сказал Ясинский. По его словам, Банк России хочет внести в свое положение о требованиях по противодействию отмыванию денег (положение 375-П) пункт, согласно которому кредитные учреждения смогут сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, даже если по закону не могут отказаться от проведения такой операции.

Читайте также: Внешний долг РФ в 2019 г. вырос на 5,9%, до $481,5 млрд