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Экономике РФ прогнозируют улучшение
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Экономике РФ прогнозируют улучшение

Европейские аналитики предсказывают, что в будущем году российская экономика вырастет не на 1,6, а на 2 процента
​Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году с 5 до 4,2 процента, следует из прогноза ведомства.

Кроме того, европейские аналитики предсказывают, что в будущем году российская экономика вырастет не на 1,6, а на 2 процента. Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20, говорится в докладе. Чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и их доходов, отмечается в документе.

Прогноз по мировой экономике, наоборот, ухудшился. ЕК ожидает спад не на 2,9, а на 3,8 процента. Еврокомиссия также снизила ожидания восстановления экономики в 2021 году до 4,7 процента (в предыдущем прогнозе рост предполагался на 5 процентов).

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 20:55
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