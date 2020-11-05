Экономике РФ прогнозируют улучшение

Кроме того, европейские аналитики предсказывают, что в будущем году российская экономика вырастет не на 1,6, а на 2 процента. Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20, говорится в докладе. Чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и их доходов, отмечается в документе.

Прогноз по мировой экономике, наоборот, ухудшился. ЕК ожидает спад не на 2,9, а на 3,8 процента. Еврокомиссия также снизила ожидания восстановления экономики в 2021 году до 4,7 процента (в предыдущем прогнозе рост предполагался на 5 процентов).

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