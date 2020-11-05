В ЕС утвердили условия для участия других стран в оборонных проектах

Например, страна, подающая заявку на проект, должна разделять ценности, на которых основан ЕС, не должна противоречить интересам безопасности и обороны ЕС и его государств-членов, а также имеет соглашение об обмене секретной информацией с ЕС среди прочего.

На практике, после того, как третье государство подает заявку на участие в конкретном проекте PESCO, участники проекта должны будут единогласно договориться, отвечает ли этот запрос всем условиям, и сообщить об этом Совету и Высокому представителю. Совет должен принять окончательное решение о том, соответствует ли участие третьего государства в проекте необходимым условиям.

Как только третье государство будет принято, члены проекта договариваются об административном соглашении с этим третьим государством, определяя дату начала, продолжительность, прекращение и этапы участия.

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