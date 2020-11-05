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Счетная палата не считает рост экономики в 4,6% реальным
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Счетная палата не считает рост экономики в 4,6% реальным

Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан
​Счетная палата считает, что рост экономики в размере 4,6%, которое закладывается в проект государственного бюджета на 2021 год, является достаточно оптимистичным.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год.

Свое мнение он аргументировал, в частности, карантинными ограничениями, которые продлятся до конца 2020 года, и рецессией в промышленности.

"Статистика показывает увеличение количества больных коронавирусом. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, также уменьшилось кредитования экономики, существенно сократились капитальные поступления. Все это приведет к непоступлению доходов бюджета в запланированных объемах", - предостерег руководитель Счетной палаты.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 ноября рассматривает проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. 

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 21:41
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