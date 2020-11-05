Счетная палата не считает рост экономики в 4,6% реальным

Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год.

Свое мнение он аргументировал, в частности, карантинными ограничениями, которые продлятся до конца 2020 года, и рецессией в промышленности.

"Статистика показывает увеличение количества больных коронавирусом. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, также уменьшилось кредитования экономики, существенно сократились капитальные поступления. Все это приведет к непоступлению доходов бюджета в запланированных объемах", - предостерег руководитель Счетной палаты.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 ноября рассматривает проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.

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