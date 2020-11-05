МВФ и ВБ перенесут осеннюю встречу на 2021 год

"Королевство Марокко, группа Всемирного банка и МВФ объявили о том, что запланированные ежегодные совещания группы Всемирного банка-МВФ, которые должны были пройти в г. Mарракеш, Mарокко, в октябре 2021 года, будут перенесены на 12 месяцев до 2022 года из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении МВФ и ВБ.

Совещания проводятся два года подряд в штаб-квартирах ВБ и МВФ в Вашингтоне, а каждый третий год - в другой стране. В 2018 году местом проведения "экстерриториальной" встречи был остров Бали.

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