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МВФ и ВБ перенесут осеннюю встречу на 2021 год
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МВФ и ВБ перенесут осеннюю встречу на 2021 год

Совещания проводятся два года подряд в штаб-квартирах ВБ и МВФ в Вашингтоне
МВФ и Всемирный банк решили не откладывать решение о судьбе ежегодного осеннего совещания в долгий ящик и договорились перенести его почти за год до плановой даты проведения.

"Королевство Марокко, группа Всемирного банка и МВФ объявили о том, что запланированные ежегодные совещания группы Всемирного банка-МВФ, которые должны были пройти в г. Mарракеш, Mарокко, в октябре 2021 года, будут перенесены на 12 месяцев до 2022 года из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении МВФ и ВБ.

Совещания проводятся два года подряд в штаб-квартирах ВБ и МВФ в Вашингтоне, а каждый третий год - в другой стране. В 2018 году местом проведения "экстерриториальной" встречи был остров Бали. 

Источник: Bin.ua

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четверг 05.11.2020 | 21:48
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