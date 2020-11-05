Курс доллара резко обвалился в цене

Показатель индекса отражает курс доллара по отношению к шести основным мировым валютам: евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. На «домашние» для этих валют страны приходится большая часть внешнеторгового оборота США. Индекс начал рассчитываться в 1973 году, его базовый уровень равнялся 100 пунктам и впоследствии менялся в зависимости от колебаний курса доллара к гипотетической корзине из шести валют.

На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента. В низшей точке 5 ноября падение составило один процент, что стало наибольшим показателем с мая 2018 года.

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