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Курс доллара резко обвалился в цене
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Курс доллара резко обвалился в цене

На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.

Показатель индекса отражает курс доллара по отношению к шести основным мировым валютам: евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. На «домашние» для этих валют страны приходится большая часть внешнеторгового оборота США. Индекс начал рассчитываться в 1973 году, его базовый уровень равнялся 100 пунктам и впоследствии менялся в зависимости от колебаний курса доллара к гипотетической корзине из шести валют.

На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента. В низшей точке 5 ноября падение составило один процент, что стало наибольшим показателем с мая 2018 года. 

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 22:13
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