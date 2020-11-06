Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,63 $, доходы составили 910,0M $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 0,04 $, а общий доход составит 964,61M $

Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Electronic Arts, поднявшись на 19%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 8% с начала года.

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