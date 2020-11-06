Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,56 $, доходы составили 1,31B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,43 $, а общий доход составит 1,26B $

Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Microchip, поднявшись на 13%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 8% с начала года.

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