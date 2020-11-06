МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2
logo

Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,56 $, доходы составили 1,31B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,43 $, а общий доход составит 1,26B $

Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Microchip, поднявшись на 13%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 8% с начала года.

Источник: Investing.com

Читайте также: Бюджет не вложился в рамки плана расходов впервые 2007 года

пятница 06.11.2020 | 08:12
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
  • Совещания проводятся два года подряд в штаб-квартирах ВБ и МВФ в Вашингтоне
    МВФ и ВБ перенесут осеннюю встречу на 2021 год

    МВФ и Всемирный банк решили не откладывать решение о судьбе ежегодного осеннего совещания в долгий ящик и договорились перенести его почти за год до плановой даты

    четверг, 05.11.2020 | 21:48
    Банки
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok