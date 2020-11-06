ФРС США сохранила основную процентную ставку на уровне 0-0,25%

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%», - говорится в сообщении регулятора.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере в текущих темпах, «чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий».

Давление пандемии.

В своем сообщении американский регулятор отметил, что экономика в дальнейшем будет существенно зависеть от распространения коронавируса. «Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также несет значительные риски для экономического потенциала в среднесрочной перспективе», - пояснили в ФРС.

Там добавили, что при принятии дальнейших шагов комитет будет анализировать поступающую информацию и готов скорректировать курс денежно-кредитной политики при возникновении рисков, способных помешать достижению его целей. «В своих оценках комитет будет принимать во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях», - пояснили в ФРС.За принятые меры по денежно-кредитной политики проголосовали все десять членов комитета. Следующее заседание ФРС состоится 16 декабря 2020 года и будет сопровождаться обновленным макроэкономическим прогнозом.

Источник: ТАСС

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