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ФРС США сохранила ключевую ставку
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ФРС США сохранила ключевую ставку

ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. 

При этом рост инфляции установлен на целевом уровне в 2%.

“Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции – целевого уровня в 2%”, – говорится в сообщении.

Отметим, что ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте. 

Источник: Finance.ua

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пятница 06.11.2020 | 14:51
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