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ЕБРР будет и дальше инвестировать в строительство украинских дорог
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ЕБРР будет и дальше инвестировать в строительство украинских дорог

Отмечается, что ЕБРР будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне
​Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить 65 млн евро на дорожную инфраструктуру в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что ЕБРР будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне. Пилотные проекты появятся уже в 2021 году в Херсонской и Днепропетровской областях.

“В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро – на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области. Планируемая дата утверждения проекта – 21 марта 2021 года”, – говорится в сообщении министерства.

Заместитель министра финансов Александр Кава подчеркнул, что одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне. 

Источник: Finance.ua

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пятница 06.11.2020 | 14:57
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