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НБК продолжает укреплять курс юаня к доллару
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НБК продолжает укреплять курс юаня к доллару

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 28 июня 2018 года
В понедельник ​Народный банк Китая (НБК) укрепил курс национальной валюты на 167 базисных пунктов, до 6,6123 за доллар.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 28 июня 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд. Как пишет в понедельник финансовое издание «Сина цайцзин», укрепление юаня в том числе связано с ослаблением доллара. Портал отмечает, что в среднесрочной перспективе китайская валюта продолжит укрепление, а концу текущего года будет находится в диапазоне 6,3-6,7 по отношению к американской валюте.

Издание также отмечает, что на укрепление юаня влияет восстановление китайской экономики после пандемии, улучшение ключевых макроэкономических показателей.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал укрепляться по отношению к американской валюте.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа прошлого года он преодолел психологическую отметку семь единиц за доллар. Однако в конце 2019 года (по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки) юань вновь начал укрепляться к доллару, а по итогам года снижение его курса составило около 1,9%.

Источник: ТАСС

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понедельник 09.11.2020 | 09:54
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