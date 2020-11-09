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​Berkshire Hathaway выкупила свои акции
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​Berkshire Hathaway выкупила свои акции

Большую часть своей чистой прибыли компания Баффета получила от инвестиций Apple
​Berkshire Hathaway провела процедуру выкупа собственных акций. 

Сумма данной сделки довольно внушительна – около $9 млрд. Причиной такого неожиданного решения аналитики называют пандемию коронавируса в мире.

Были выкуплены ценные бумаги «А» и «В» классов.

Большую часть своей чистой прибыли компания Баффета получила от инвестиций Apple. 

Нынешний кризис экономики негативно отразился на ряде предприятий, находящихся в собственности холдинга. Сегодня Баффет располагает состоянием в $79 млрд. 

По материалам Finance.ua

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понедельник 09.11.2020 | 16:01
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