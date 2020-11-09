​Berkshire Hathaway выкупила свои акции

Сумма данной сделки довольно внушительна – около $9 млрд. Причиной такого неожиданного решения аналитики называют пандемию коронавируса в мире.
Были выкуплены ценные бумаги «А» и «В» классов.
Большую часть своей чистой прибыли компания Баффета получила от инвестиций Apple.
Нынешний кризис экономики негативно отразился на ряде предприятий, находящихся в собственности холдинга. Сегодня Баффет располагает состоянием в $79 млрд.По материалам Finance.ua
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