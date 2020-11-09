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Morgan Stanley дал свою оценку развития рынка вакцин
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Morgan Stanley дал свою оценку развития рынка вакцин

Помимо коронавируса необходимо будет вакцинироваться и от гриппа, что повлечет за собой подорожание дозы
Morgan Stanley дал свое видение дальнейшей ситуации на рынке коронавирусных вакцин. Так, отмечается, что в данном сегменте могут быть заняты в оборот более $10 млрд в год.

Эта сумма получилась в результате расчета, что необходимо будет делать вакцинацию ежегодно при средней цене одной дозы вакцины в $20.

Сумма,находящаяся на рынке вакцин, будет напрямую зависима от того нужно ли будет делать прививки ежегодно или нет. В перспективе сумма имеет шансы вырасти до $25 млрд, из которых $10 млрд будет приходиться только на США.

Помимо коронавируса необходимо будет вакцинироваться и от гриппа, что повлечет за собой подорожание дозы.

По материалам Bin.ua

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понедельник 09.11.2020 | 16:54
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