В Сан-Франциско будут брать дополнительный налог на переплату директору

Решение утвердили 3 ноября. Таким образом, если компания платит своему руководителю сумму, которая более чем в сотню раз превышает зарплату среднего сотрудника, то она попадает под действие этого закона.

Компании необходимо будет выплатить дополнительные 0,1% с прибыли. Размер выплат также будет зависеть от размера самого бизнеса и от того, сколько именно переплачивают директору.

Таким образом, городской бюджет рассчитывает получить дополнительные средства.

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