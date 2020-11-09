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В Сан-Франциско будут брать дополнительный налог на переплату директору
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В Сан-Франциско будут брать дополнительный налог на переплату директору

Таким образом, городской бюджет рассчитывает получить дополнительные средства
​В американском городе Сан-Франциско приняли решение взимать налог с любой компании, которая платит своему директору слишком большую заработную плату.

Решение утвердили 3 ноября. Таким образом, если компания платит своему руководителю сумму, которая более чем в сотню раз превышает зарплату среднего сотрудника, то она попадает под действие этого закона.

Компании необходимо будет выплатить дополнительные 0,1% с прибыли. Размер выплат также будет зависеть от размера самого бизнеса и от того, сколько именно переплачивают директору.

Таким образом, городской бюджет рассчитывает получить дополнительные средства. 

По материалам Finance.ua

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понедельник 09.11.2020 | 19:04
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