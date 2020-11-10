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Банк Mizuho начнет продавать персональные данные пользователей
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Банк Mizuho начнет продавать персональные данные пользователей

Для Mizuho цифровые технологии и данные являются основными сферами деятельности
​Японский банк Mizuho хочет начать официально продавать персональные данные пользователей.

Mizuho хочет предоставлять максимум анонимных сведений. Такого рода информация будет полностью анонимной. Многие финансовые организации стараются извлечь максимум прибыли из информации о своих клиентах, поскольку это в перспективе значительно повысит их прибыль.

Японские финансовые структуры таким образом получат гораздо большую свободу действий, поскольку в настоящее время наблюдается довольно низкий размер ставок и слабый спрос на многие услуги финансовой сферы, что негативно отражаются на дальнейших перспективах в сфере кредитования.

Для Mizuho цифровые технологии и данные являются основными сферами деятельности. 

По материалам Lenta.ru

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вторник 10.11.2020 | 12:18
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