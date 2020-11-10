Банк Mizuho начнет продавать персональные данные пользователей

Mizuho хочет предоставлять максимум анонимных сведений. Такого рода информация будет полностью анонимной. Многие финансовые организации стараются извлечь максимум прибыли из информации о своих клиентах, поскольку это в перспективе значительно повысит их прибыль.

Японские финансовые структуры таким образом получат гораздо большую свободу действий, поскольку в настоящее время наблюдается довольно низкий размер ставок и слабый спрос на многие услуги финансовой сферы, что негативно отражаются на дальнейших перспективах в сфере кредитования.

Для Mizuho цифровые технологии и данные являются основными сферами деятельности.

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