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Акции Zoom упали в цене
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Акции Zoom упали в цене

Спад показали акции других крупных компаний
​Акции Zoom выросли в цене на рекордный показатель в 500%. Благодаря таким изменениям основатель компании занял 40-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

Однако теперь ситуация повернулась в противоположную сторону. Связано это с тем, что Pfizer провела успешное испытание вакцины против коронавируса. Из-за этого стоимость акций упала более чем на 17%.

Помимо этого, спад показали акции других крупных компаний. Многие аналитики отмечают, что возникает вопрос о сохранении видеосервисами своих показателей, поскольку после пандемии количество клиентов такого ПО может существенно уменьшиться после окончания пандемии. 

По материалам Lenta.ru

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вторник 10.11.2020 | 16:23
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