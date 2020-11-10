Акции Zoom упали в цене

Однако теперь ситуация повернулась в противоположную сторону. Связано это с тем, что Pfizer провела успешное испытание вакцины против коронавируса. Из-за этого стоимость акций упала более чем на 17%.

Помимо этого, спад показали акции других крупных компаний. Многие аналитики отмечают, что возникает вопрос о сохранении видеосервисами своих показателей, поскольку после пандемии количество клиентов такого ПО может существенно уменьшиться после окончания пандемии.

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