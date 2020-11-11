Китайские акции завершили торговую сессию в минусе

Основной индикатор Шанхайской биржи Shanghai Composite просел до 3.342,20 п, а CSI300 обвалился до 4.904,90 п.
Падение показателей финансовой отрасли составило 0,19%, здравоохранения — 2,45%, технического сектора — 3,1%.
Падение котировок на китайский индикатор ChiNext Composite составило 3,31%.
Основными аутсайдерами на китайском рынке ценных бумаг стали: Changzhou Tenglong Auto Parts, Will Semiconductor Shanghai и COSCO SHIPPING Specialized Carriers, их бумаги обесценились на 10%.
Снижение индикатора торгов Гонконга Hang Seng составило 0,28% с конечным результатом в 26.226,98.По материалам: REUTERS
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