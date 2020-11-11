Глава Pfizer продал ценные бумаги компании

В отчете говорится, что Альберт Бурлаr реализовал свыше 132,5 тыс. ценных бумаг в момент, когда акции торговались по стоимости на 15% выше номинальной.

ЕК подписала контракт на поставку противоковидного препарата компанией BioNTech и Pfizer на 300 млн доз в Европу. По информации разработчиков препарат имеет эффективность 90%.

Согласно статистике ВОЗ, на данный момент в работе задействовано 170 разработок препарата от COVID-19. В частности, РФ стала первой страной, запустившей вакцину под названием «Спутник V» в массовое производство.

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