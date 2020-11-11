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Ценные бумаги
Глава Pfizer продал ценные бумаги компании
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Глава Pfizer продал ценные бумаги компании

Альберт Бурлаr реализовал свыше 132,5 тыс. ценных бумаг
По данным компании Pfizer, ее директор обналичил ценные бумаги фармкомпании на сумму $ 5,6 млн., сыграв на взлете котировок от разработки противоковидной вакцины.

В отчете говорится, что Альберт Бурлаr реализовал свыше 132,5 тыс. ценных бумаг в момент, когда акции торговались по стоимости на 15% выше номинальной. 

ЕК подписала контракт на поставку противоковидного препарата компанией BioNTech и Pfizer на 300 млн доз в Европу. По информации разработчиков препарат имеет эффективность 90%. 

Согласно статистике  ВОЗ, на данный момент в работе задействовано 170 разработок препарата от COVID-19. В частности, РФ стала первой страной, запустившей вакцину под названием «Спутник V» в массовое производство. 

По материалам ТАСС

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среда 11.11.2020 | 20:05
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