Бюджетный дефицит Украины стал одним из минимальных в Европе

В текущем году ожидается показатель в районе 4,5%.

В начале осени уровень инфляции была на уровне 2%, а летом даже наблюдалась дефляция.

По словам международных экспертов, Украина имеет один из наиболее низких бюджетных дефицитов. 14 сентября Кабмин принял проект бюджета на следующий год, а также дефицит бюджета в размере 6% ВВП.

Предполагается, что дефицит бюджета составит 270 млрд., а доходы предусматриваются в 1 трлн 71 млрд грн.

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