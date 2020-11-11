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Бюджет
Бюджетный дефицит Украины стал одним из минимальных в Европе
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Бюджетный дефицит Украины стал одним из минимальных в Европе

В начале осени уровень инфляции была на уровне 2%, а летом даже наблюдалась дефляция
​Бюджетный дефицит Украины, по словам премьер-министра, является одним из самых малых в Европе.

В текущем году ожидается показатель в районе 4,5%. 

В начале осени уровень инфляции была на уровне 2%, а летом даже наблюдалась дефляция.

По словам международных экспертов, Украина имеет один из наиболее низких бюджетных дефицитов. 14 сентября Кабмин принял проект бюджета на следующий год, а также дефицит бюджета в размере 6% ВВП. 

Предполагается, что дефицит бюджета составит 270 млрд., а доходы предусматриваются в 1 трлн 71 млрд грн. 

По материалам Lenta.ru

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среда 11.11.2020 | 20:53
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